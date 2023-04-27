الخميس 7 شوال 1444 ﻫ - 27 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالوثيقة ـ "القومي" يطرد أسعد حردان من صفوف الحزب

منذ 54 دقيقة
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2023 5:34 مساءً
أسعد حردان

أسعد حردان

A A A
طباعة المقال

قرّر الحزب السوري القومي الاجتماعي تجريد أسعد حردان من رتبة الأمانة وطرده من صفوف الحزب.

وجاء في نص القرار:

نعمم عليكم قرار المجلس الأعلى رقم 91/09 تاريخ 27/4/2023 القاضي بإبرام قرار المحكمة الحزبية رقم 91/02 تاريخ 27/4/2023 المتضمن التالي:

  • مادة أولى: إبرام قرار المحكمة الحزبية رقم 91/02 تاريخ 27/4/2023 المتخذ في مركز الحزب القاضي بتجريد أسعد حردان من رتبة الأمانة وطرده من صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي.
  • ماد ثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
  • مادة ثالثة: يبلغ لمن يلزم وينشر ويحفظ.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    الوزير هكتور حجار
    حجار: لماذا لا نتحاور مع سوريا في ملف النزوح؟
    النائب ابراهيم كنعان
    كنعان: لإعادة النازحين ضمن خطة تجنب لبنان المزيد من المضاعفات السلبية
    عباس الحاج حسن
    وزير الزراعة عاين أضرار العاصفة في بعلبك الهرمل

    الأكثر قراءة

    البترون
    فوضى عارمة.. ماذا يحصل في البترون؟
    الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
    "تأهّبوا".. العالم الهولنديّ يُحذّر المنطقة العربيّة وإيران من "زلزال كبير"
    سامي خياط
    وفاة الممثل المسرحي والكاتب الكوميدي سامي خياط