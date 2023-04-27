بالوثيقة ـ "القومي" يطرد أسعد حردان من صفوف الحزب
منذ 54 دقيقة
آخر تحديث:
27 - أبريل - 2023 5:34 مساءً
أسعد حردان
قرّر الحزب السوري القومي الاجتماعي تجريد أسعد حردان من رتبة الأمانة وطرده من صفوف الحزب.
وجاء في نص القرار:
نعمم عليكم قرار المجلس الأعلى رقم 91/09 تاريخ 27/4/2023 القاضي بإبرام قرار المحكمة الحزبية رقم 91/02 تاريخ 27/4/2023 المتضمن التالي:
- مادة أولى: إبرام قرار المحكمة الحزبية رقم 91/02 تاريخ 27/4/2023 المتخذ في مركز الحزب القاضي بتجريد أسعد حردان من رتبة الأمانة وطرده من صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي.
- ماد ثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
- مادة ثالثة: يبلغ لمن يلزم وينشر ويحفظ.