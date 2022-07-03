بالوثيقة: مصرف لبنان ينشر معلومات حول موجوداته الذهبية

نشر النائب ملحم خلف رد حاكم مصرف لبنان على طلب معرفة كميات الذهب الموجودة في بيروت والولايات المتحدة.

وأشار خلف إلى أن “جواباً أتانا من حاكم مصرف لبنان، نضعه أمام الرأي العام، أشار فيه الحاكم الى كميات الموجودات الذهبية المتواجدة لدى مصرف لبنان في بيروت وتلك المتواجدة في الولايات المتحدة الأميركية”.

ولفت خلف إلى أن “الجواب أتى عطفاً على بياننا تاريخ 2022/6/21 الذي تطرقنا فيه الى أهمية مسألة الذهب وتعلُّقها بالأمن الاقتصادي القومي، خاصة بعدما تعالت بعض الأصوات التي دعت الى استعماله لتغطية “خسارات” القطاع المصرفي، وبعدما أرسلنا الى حاكم مصرف لبنان ونائبيه الأربعة ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان كتباً بتاريخ 2022/6/8 طالبناهم فيها بتزويدنا بمعلومات عن كمّية الموجودات الذهبية الموجودة في بيروت وفي الولايات المتحدة الأميركية، وعن أية عمليات مالية قد طالتها أو أعباء تمّ إثقالها بها”.

ونصّ هذا الكتاب حرفياً، “أنّ مصرف لبنان لم يقم بأية عملية، مِن أي نوعٍ وشكل كان، على هذه الموجودات الذهبية”.