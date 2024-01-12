بانتظار التسوية.. الموفد القطري في لبنان ومسعى جديد لانتخاب رئيس!

رأى عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب أحمد رستم، أنّ مساعي الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين تهدف إلى تطبيق القرار 1701، مستبعدًا عودة الأمور على الحدود مع إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل السابع من تشرين الأول، ما لم يتوقف العدوان على غزة.

واعتبر رستم في حديث لصحيفة “الأنباء الالكترونية”، أنّ “الأمور ستبقى تراوح مكانها نظرًا لارتباطها ببعضها البعض ومن دون الخروج عن قواعد الاشتباك المعمول بها منذ 95 يومًا”، متوقعًا “بقاء الأمور كما هي إلى حين التوصل إلى تسوية معينة”.

وأشار إلى زيارة قريبة للموفد القطري الى لبنان في مسعى جديد لانتخاب رئيس جمهورية. وقال: “من الواضح أن فرنسا والولايات المتحدة لا تريدان الحرب في المنطقة، فإذا نجحت الدول الغربية بالضغط على نتنياهو لوقف الحرب على غزة وجنوب لبنان تكون المنطقة قد دخلت في التسوية، فيسهل بذلك التوصل لانتخاب رئيس للجمهورية”.