بايدن يختار الطبيب اللبناني بشارة شقير منسقاً لتوزيع لقاح كورونا

اختار الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الطبيب اللبناني الأصل بشارة شقير في منصب منسق اللقاحات في الإدارة القادمة، ليكون مسؤولا عن تنسيق التسليم الآمن والمنصف في الوقت المناسب للقاح المضاد لفيروس كورونا، بالتنسيق مع الوكالات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية.

وحتى الآن كان شقير يشغل منصب كبير مسؤولي الصحة في منظمة Kaiser Permanente للرعاية ومقرها أوكلاند في سان فرانسيسكو.

والوظيفة الجديدة لشقير، عبارة عن منصب بدوام كامل في البيت الأبيض سيرفع تقاريره بموجبها إلى جيف زينتس، منسق بايدن القادم لفيروس كورونا، وفقًا لموقع “بوليتيكو”.

من هو بشارة شقير؟

بشارة شقير الذي يبلغ من العمر 47 عاما، يحمل شهادة الدكتوراه في الطب، وهو نائب الرئيس الأول والمسؤول الأول عن الصحة في مؤسسة “كايزر هيلث” بلان إنك.

حصل شقير على شهادة الطب من الجامعة الأميركية في بيروت ودرجة الماجستير في إدارة الرعاية الصحية من جامعة تكساس في دالاس.

It’s an honor to join @JoeBiden administration as White House COVID-19 Vaccinations Coordinator during this pivotal moment in the pandemic. I’m humbled to be part of the team working to ensure an efficient, equitable, and effective roll out. https://t.co/miiiST8HCj

— Bechara Choucair (@choucair) December 30, 2020