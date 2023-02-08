بجرم الإثراء غير المشروع.. الادعاء على 41 شخصًا في دائرة الزلقا العقارية

ادّعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع إدعى على 41 موظفاً وسمساراً ومعقّب معاملات في الدائرة العقارية في الزلقا، وذلك على خلفية جرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ودفع وتقاضي رشاوى، وأحالهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وجاءت هذه الإدعاءات سنداً للجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من قانون التصريح عن الذمّة المالية والإثراء غير المشروع معطوفةً على المادة 219 عقوبات والمواد 351 و352 و353 و357، والمادة 3 معطوفة على الفقرتين 1 و2 من القانون رقم 44/2015.

وطلب القاضي ليشع في إدعائه إجراء التحقيقات في حق المذكورين أعلاه، وإصدار مذكرات توقيف وجاهية في حق الموقوفين منهم، ومذكرات غيابية في حق المتوارين عن الأنظار.