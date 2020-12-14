استمع لاذاعتنا

بجرم العمالة.. 3 سنوات سجناً لـ “كيندا” لتواصلها مع صحافي إسرائيلي

منذ 7 ثواني
كيندا الخطيب

كيندا الخطيب

A A A
طباعة المقال

مساء اليوم أصدرت المحكمة العسكريّة الدّائمة، برئاسة العميد الركن منير شحادة حُكمها بسجن الناشطة كيندا الخطيب ثلاث سنوات، ذلك بعد ثبوت التهم الموجّهة إليها وهي “التعامل مع اسرائيل”.

وصباحًا مثُلت الخطيب، أمام هيئة المحكمة، التي استجوبتها في حضور وكيلتها المحامية جوسلين الراعي، في التهمة الموجهة اليها.

وأوضحت الخطيب في افادتها ان،”كل ما فعلته ان صحافيا يعمل في القناة 11 الإسرائيلية تواصل معها عبر “تويتر” يدعى روي قيسي ولم تكن على معرفة بهويته، وعندما علمت انه اسرائيلي أبلغت القوى الأمنية بالأمر”.

وعن سبب عدم وضع block لهذا الشخص عندما علمت انه “اسرائيلي”، اعتبرت ان “هاتفها كان تحت المراقبة الأمنية، وليس هناك ما يثير الريبة بالنسبة اليها خصوصا وان كل حساباتها كانت مفتوحة. ونفت دخولها اسرائيل على الإطلاق او الاجتماع باي اسرائيلي او تزويدهم بأي معلومات أمنية”.

وفي نهاية الاستجواب، قدّم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مطالعة كرر فيها مواد الادعاء وطلب إدانة الخطيب بما نسب اليها، في حين ترافعت المحامية جوسلين مشدّدة على “ان موكلتها لم ترتكب اي جرم يستدعي توقيفها ومحاكمتها”، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عباس مرتضى
    وزير الزراعة بحضور ممثل (الفاو): الأمن الغذائي مهدد
    وزير التربية طارق المجذوب
    قرارات لوزير التربية حول تمديد مهلة قبول اللوائح الاسمية في التعليم الخاص
    تعقيم السجون
    لجنة الطوارئ لرفع حالة التأهب بالسجون ناشدت وزارة الصحة بتأمين الأسرة الكافية للسجناء المصابين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أعراض تصيب العين قد تدل على الإصابة بكورونا
    إن شعرت بهذه العلامات في إحدى عينيك فتنبّه.. قد تكون مصاباً بكورونا!
    توأم
    التوائم الأكثر شرا في التاريخ … جرائم مرعبة واعتداءات جنسية
    الدراسات لازلت متواصلة حول أعراض كورونا
    كورونا
    5 أعراض غير معتادة تشير لإصابتك بكورونا دون أن تشعر