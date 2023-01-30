الأثنين 8 رجب 1444 ﻫ - 30 يناير 2023 |
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بجرم محاولة قتل.. لبنانيّ وسوريّ في قبضة القوى الأمنيّة

منذ 49 دقيقة
توقيف مطلوبين للقضاء

توقيف مطلوبين للقضاء

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكرات العدلية بحقهم، تمكّنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي بعد رصد ومتابعة، من توقيف مطلوبَين للقضاء في محلتي المدينة الصناعية والفيضة – زحلة، وهما: ط. ط. (مواليد عام 1999، لبناني) وح. ج. (مواليد عام 1997، سوري) على متن دراجة آلية، الأول في حقه بلاغ بحث وتحر بجرم محاولة قتل، والثاني مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم محاولة قتل وأسلحة. كما تبين أن إقامة الأخير منتهية الصلاحية، والدراجة من دون مستندات قانونية.

وأودعا والدراجة الآلية القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

 

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