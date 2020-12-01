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بحصلي: إذا لم نتمكن من تأمين السيولة بالليرة لا يمكننا إكمال عملنا

منذ ساعة واحدة
هاني بحصلي

هاني بحصلي

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أشار رئيس ​نقابة مستوردي المواد الغذائية​ ​​هاني بحصلي​ إلى أنهم يعانون دائماً من “وجود دولار في السوق، ولكن في ذلك الوقت كانت ​الليرة اللبنانية​ متوافرة بين يدينا، ولكننا اليوم لا نجدها لأن ​المصارف​ قيّضت الحسوبات بحوالي 25 مليون ليرة للشرطة، وهذا لا يعادل دقائق من المبيعات، بالتالي أصدرنا بياناً للتنبيه من أننا إذا لم نتمكن من تأمين السيولة بالليرة، لا يمكننا إكمال عملنا”.

ولفت بحصلي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنهم “مجبرين على تأمين النقد من أجل شراء دولار لنتمكن من تحويله للخارج”، مؤكداً أنهم أصدروا “بياناً منذ أسبوعين، لكننا لم نجد اي نتيجة، والقيود اصبحت اكثر، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه من الممكن أن نشعر بانخفاض بالمواد الغذائية خلال شهرين او 3 أشهر”.

كما شدد على أنهم لم يطلبوا من المصارف “إلا ان يسيّر لنا الشيكات التي تأتينا من الزبائن إلى دولار”.

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