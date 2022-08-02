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بحصلي: انهيار أجزاء من ​الإهراءات​ في ​مرفأ بيروت​ لم يؤثّر على بضائع الحاويات

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 2 - أغسطس - 2022 10:52 صباحًا
رئيس نقابة مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي

رئيس نقابة مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي

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لفت رئيس ​نقابة مستوردي المواد الغذائية​، ​هاني بحصلي​، إلى أنّ “انهيار أجزاء من ​الأهراءات​ في ​مرفأ بيروت​، لم يؤثّر على بضائع الحاويات كونها مُحكمة الإغلاق”، موضحًا أنّ “البضائع الموجودة داخل البرّادات محفوظة، لكنّ المشكلة تكمن في كلفة التّبريد، وكلّ البضائع الّتي ستدخل إلى المرفأ تخضع للتّحاليل المخبريّة”.

وشدّد، في حديث إذاعي، على “أنّنا نشهد حربًا عالميّةً اقتصاديّةً ثالثةً”، مشيرًا إلى أنّ “مشكلة ​الغاز​ أثّرت على الأسعار لكنّها ليست الوحيدة، لأنّ العالم متّجه إلى تصعيد اقتصادي، وهذا الموضوع برسم المعنيّين لتدارُك هذا الوضع وإيجاد ما يمكن إيجاده، من أجل حماية الطّبقات غير الميسورة”.

وأكّد بحصلي أنّ “رفع ​الدولار الجمركي​ إلى مستوى سعر “صيرفة” سيؤدّي إلى تداعيات سلبيّة، لذلك يجب رفعه على مراحل”.

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