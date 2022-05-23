بحصلي: صعوبة كبيرة في تمويل القمح

أوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن “الوضع لم يتحسّن منذ شهرين الى اليوم وتعقّد مع الحرب الاوكرانية”، مشيرا إلى أن “لدى مصرف لبنان صعوبة كبيرة في تمويل القمح لكن هذا لا يعني أننا أمام خطر مجاعة”.

وكشف بحصلي، في حديث إذاعي عن أن “الاستيراد تراجع مرحلياً لكن لبنان بلد صغير ويمكن تلبية حاجاته والتحدّي الكبير يكمن في قدرة المواطن على شراء المواد الغذائية بظلّ الغلاء المعيشي”، داعيا النواب الجدد إلى التوحّد من أجل انقاذ لبنان ولجعل الملف الإقتصادي أولوية”.

وكان أوضح رئيس نقابة أصحاب المطاحن أحمد حطيط في حديث تلفزيوني أن “مصرف لبنان المركزي حوَّل الأسبوع الماضي أموالاً لأربع بواخر فقط من أصل ثمانية ترسو في البحر، وذلك لقوله إن مبلغ الـ21 مليون دولار الذي أقرّه مجلس الوزراء لا يغطي إلّا 4 بواخر لا أكثر، وبالتالي فإنّ الكميات التي أُمِّنت من القمح وُزِّعَت على أربع مطاحن من أصل 12 مطحنة في لبنان، الأمر الذي قسَّم المشهد بين مطاحن تملك قمحاً مدعوماً، بعكس المطاحن الأخرى، وبالتالي فإن الأفران التي يتوافر عندها الطحين هي فقط التي تخبز بشكل عادي”.

وأشار حطيط إلى أن الأزمة الأكثر حدّة تقع في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، باعتبار أن المطاحن التي يتعاملون معها لا يتوافر عندها القمح المدعوم، وهي مقفلة منذ يوم السبت الماضي، ولا يمكن أي مطحنة أن تحلَّ مكان الأخرى.