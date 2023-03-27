بخاري بعد لقائه الجميّل: لبنان عوّدنا على مناعته تجاه الأزمات

استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، السفير السعودي وليد بخاري في الصيفي، الذي قال بعد اللقاء: “واثقون من إرادة وتطلعات الشعب اللبناني للخروج من الأزمات، لا سيما وأنّ لبنان عوّدنا على مناعته تجاه الأزمات وقدرته على النهوض منها”.

كذلك، التقى الجميّل النائب نعمة فرام في إطار التنسيق المستمر بين الطرفين، في حضور النائب سليم الصايغ وتم خلاله البحث في المستجدات.

وبعد اللقاء قال افرام: “من سلسلة اللقاءات التي نقوم بها مع رئيس الكتائب تطرقنا إلى مواضيع الساعة وما نعيشه من انحلال للدولة اللبنانية، لا سيما ما حصل قبل يومين في موضوع العمل بالتوقيت الصيفي الذي انتهى إلى مكان يدل على أنّ الموضوع الطائفي في لبنان موجود تحت الرماد، وهذا شيء يجب أن يتغير، وفي الوقت نفسه يبقى احترام الدستور أمراً أساسياً متمنيًا أن تتم معالجة الأمر في مجلس الوزراء وفق الأصول لأن الأمر ليس طائفياً.

ورأى افرام أنّ ما حصل يؤشر إلى أنّ وجع الملاذ الذي يشعر فيه المسيحي في لبنان موجود والقلق على المستقبل وانتهاء لبنان 1920 موجود وهو شيء مقلق ومن هنا ضرورة الحديث الصريح عن المساحات المشتركة التي تجمع المكونات اللبنانية بعيداً من الطائفية لغايات سياسية بهدف توضيح الهواجس والانصراف إلى تطوير حياة اللبنانيين وليس الخروج من التاريخ كما يحصل.