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بخاري من بكركي: انتخاب الرئيس هو المدخل الرئيسي لكل الحلول

19 - نوفمبر - 2024
وليد البخاري

وليد البخاري

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جدد السفير السعودي وليد بخاري دعم المملكة العربية السعودية للبنان ووقوفها الى جانبه، دعياً إلى الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية الذي هو المدخل الرئيسي لكل الحلول في لبنان على كلّ الصعد.

وأشاد بخاري بمواقف البطريرك الراعي ودوره على الصعيد الداخلي، مثنياً على البيان الذي صدر عن القمة الروحية التي عقدت في بكركي، وواصفاً المبادرة بالمميزة وأنّه كان لها ايجابيات على الداخل اللبناني.

كذلك، وضع بخاري الراعي في أجواء تحرك اللجنة الخماسية ونتائج الاجتماع الأخير لها مؤكّداً مواصلتها العمل لإيجاد الحلول الملائمة التي تعمل عليها

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