بخاري من دار الفتوى: السعودية حريصة على وحدة شعب لبنان

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري وعرض معه التطورات على الساحة اللبنانية عموما والسنية خصوصا.

واطلع السفير بخاري من المفتي دريان على “الدور الذي يقوم به لتعزيز وحدة الصف اللبناني عامة والإسلامي خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.

وأكد السفير بخاري “حرص بلاده على وحدة شعب لبنان لمواجهة التحديات التي يعيشها”، ونوه بدور “دار الفتوى الضامن للوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان”.

وشدد المفتي دريان على “أهمية الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لمساعدة لبنان وشعبه ووحدة أبنائِه وفي احتضان القضايا العربية والإسلامية وعنايتها في الشأن اللبناني وحرصها على الجميع لتعزيز أمن وسلامة واستقرار لبنان واللبنانيين”.

وأكد المفتي دريان “متانة العلاقات الأخوية والممتازة التي تربطه بالمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة”. وأشاد ب”الإجراءات والتسهيلات التي تقوم بها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام”.