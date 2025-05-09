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بخاري ينسّق الخطوات التحضيرية لموسم الحج في لقاء خاص

منذ 41 دقيقة
سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري

سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري

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عقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، في مقر السفارة في بيروت اليوم، لقاءً خاصًا مع رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة في لبنان محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، بحضور أصحاب مكاتب الحج والعمرة في لبنان، لتنسيق الخطوات التحضيرية لموسم الحج للعام 1446 هـ.

واطلع بخاري من الحاضرين على كافة الإجراءات والإستعدادات المتخذة لضمان أداء حجاج بيت الله الحرام لمناسك الحج لهذا العام بكل سهولة ويسر، مشددًا على ضرورة الإلتزام بكافة الضوابط والإجراءات المتخذة في قبل وزارة الحج والعمرة في المملكة لإنجاح موسم الحج لهذا العام.

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