بخاش: الحملات الحاقدة لن تثنينا عن مكافحة الفساد لمصلحة الأطباء

وصف نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش الحملة التي يتعرض لها عبر منصات التواصل الاجتماعي بـ”المغرضة والحاقدة”.

وقال في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي: “اذا كانت ضريبة مكافحة الفساد والقضاء عليها في معاقلها لمصلحة الاطباء والجسم الطبي ستكون على هذه الشاكلة فاهلا وسهلا بها ولا يمكن لحملات من هذا النوع ان تثنينا عن عملنا او تعيدنا الى الوراء او ان تدفعنا للقبول بفساد المفسدين”.

اضاف: “اذكر هؤلاء بان الانجازات التي تحققت منذ استلامي مهامي لنقيب الاطباء تثبت بما لا يقبل الجدل اني اعني كلامي هذا وما انقاذ صندوق التقاعد من الافلاس والعودة منذ نهاية الشهر الجاري للدفع النقدي الكامل لكل الاطباء المتقاعدين إلا البداية. وهذا ما كان ليتحقق لولا العمل الدؤوب على رفع المداخيل وعدم السماح بالتفريط باي جزء منها”.

وختم: “اؤكد لهولاء الحاقدين ان المسيرة الانقاذية مستمرة. وان بيت الطبيب سيبقى بيتا لا بل قصرا لكل طبيب لبناني”.