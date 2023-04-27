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بخاش للأطباء: لعدم تحويل الشهادات إلى جواز سفر لهجرة الوطن

منذ 23 دقيقة
الدكتور يوسف بخاش

الدكتور يوسف بخاش

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دعا نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش الأطباء الجدد “لعدم تحويل شهاداتهم إلى جواز سفر يستخدمونه لهجرة الوطن، بل إلى التمسك بالأرض ورفد القطاع الصحي بالخبرات والتقنيات الجديدة التي اكتسبوها خلال تلقيهم لعلومهم في الجامعات والمستشفيات التي تدربوا فيها”.

وقال خلال حفل تأدية قسمهم اليمين الطبية في بيت الطبيب فرن الشباك: “إن لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة في تاريخه الحديث وهو يحتاج لكل طاقاته المنتجة، فكيف الحال بالنسبة لقطاعه الصحي ولمجتمعه الطبي الذي يعاني من نقص فادح في العديد من إختصاصاته”.

وتابع: “لهذا عليهم التفكير جيدًا قبل اختيارهم لاختصاصاتهم فهناك ضرورة لإعادة التوازن لهذا القطاع الحيوي”، مشيرًا إلى أنّ “الطبيب هو المسؤول الأول عن صحة المواطن بصرف النظر عن انتماءاته الطائفية أو الحزبية أو السياسية”.

وأكد بخاش أن “صحة الوطن هي من صحة المواطن، ومن هذا المنطلق علينا جميعًا أن نكون جنودًا في خدمة الوطن وقطاعه الصحي والطبي”.

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