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بدءاً من هذا التاريخ.. مكاتب الضمان ستتوقف عن العمل يومين في كل اسبوع

24 - يونيو - 2021
الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي

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صدر عن نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بيان أعلنت فيه الإضراب والتوقف عن العمل وعدم الحضور الى المكاتب يومي الثلاثاء والخميس من كل اسبوع اعتبارا من نهار الثلاثاء الواقع فيه 6 تموز 2021، في حال لم يتم التجاوب من قبل مجلس الإدارة مع مطلبها معالجة مسألة تدني القيمة الشرائية للرواتب والوضع المعيشي المزري للمستخدمين والعمال.

وفيما يلي نص البيان:

“إن نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعطفا على كتبها السابقة التي طالبت بضرورة معالجة مسألة تدني القيمة الشرائية لرواتب المستخدمين والعمال سيما وأنهم لم يستفيدوا من سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت للمؤسسات العامة، وحيث أن المستخدمين والعمال يعانون، كسائر اللبنانيين من تدني القيمة الشرائية لرواتبهم إضافة الى انقطاع مادة البنزين ما يكبدهم عناء الانتظار لساعات أمام محطات الوقود، دون أن ينالوا عشرة ليترات من هذه المادة، للانتقال الى مقر عملهم، وحيث أنه لم يعد بإمكان المستخدمين والعمال تحمل هذه الظروف الصعبة رغم تحملهم لمسؤولياتهم تجاه المضمونين واستمرارهم بتقديم الخدمات للمضمونين بالحد اللازم في ظروف عمل صعبة،

لذلك، وبهدف إعطاء مجلس الإدارة في الصندوق الوقت اللازم لاتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة مسألة الوضع المعيشي المزري للمستخدمين والعمال، فإن نقابة المستخدمين تعلن الإضراب والتوقف عن العمل وعدم الحضور الى المكاتب يومي الثلثاء والخميس من كل اسبوع اعتبارا من نهار الثلثاء الواقع فيه 6 تموز 2021، وذلك في حال لم يتم التجاوب من قبل مجلس الإدارة مع هذا المطلب.

ويبقي المجلس التنفيذي اجتماعاته مفتوحة لاتخاذ الاجراءات التصعيدية اللازمة”.

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