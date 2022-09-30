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بدء الاستجوابات التمهيدية في ملف انفجار التليل

منذ 13 دقيقة
انفجار التليل

انفجار التليل

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يباشر رئيس الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز القاضي عفيف الحكيم جلسات استجواب الموقوفين تمهيدياً في قضية إنفجار خزان المحروقات في بلدة التليل العكارية الذي وقع في آب من العام 2021 وأدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى من مدنيين وعسكريين، علماً أن عدداً من أهالي الجرحى والضحايا كانوا قد تقدموا بادعاءات شخصية بواسطة وكيلهم القانوني المحامي شربل عرب.

تجدر الإشارة الى أن مجلس القضاء الأعلى كان قد وافق في تشرين الثاني الماضي على تعيين رئيس محكمة الجنايات في البقاع القاضي علي عراجي محققاً عدلياً في قضية التليل بناءً على اقتراح وزير العدل.

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