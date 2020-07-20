بدء العمل بآلية تقديم طلبات المواطنين إلى قيادة الجيش عبر شركة LIBANPOST

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

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اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان “أنها وإنفاذا لمذكرة التفاهم الموقعة مع شركة بريد لبنان (LIBANPOST) سوف تبدأ اعتبارا من تاريخ 27/7/2020 باستقبال طلبات ومراجعات المدنيين، العسكريين المتقاعدين، الشركات والمؤسسات، عبر مكاتب الشركة المذكورة بفروعها كافة.

ويبقى استقبال الطلبات في قيادة الجيش أمانة الأركان ساريا حتى تاريخ 30 تشرين الأول 2020 حيث تصبح بعدها عملية تقديم هذه الطلبات محصورة فقط بمكاتب الشركة المذكورة، باستثناء الطلبات غير الواردة في اللائحة والتي ستبقى آلية تقديمها على ما هي عليه”.

العنوان الإلكتروني لموقع الجيش : www.lebarmy.gov.lb

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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