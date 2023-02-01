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بدء العمل بالـ15 ألفًا.. هل يؤثّر على سعر الصرف؟

منذ ساعة واحدة
الليرة والدولار

الليرة والدولار

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رأى الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، أنّ “رفع سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة لن يؤثّر على سعر صرف الدولار الحرّ، مع التأكيد أن هذه الخطوة كان لا بدّ منها على طريق توحيد سعر الصرف، لكن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الوقت”.

وأشار في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى أن “هذا الإجراء إذا بقي وحيداً لن يُساهم في ضبط السوق الموازية التي تعكس السعر الفعلي لليرة اللبنانية”.

وأوضح أن “مفاعيل هذا التدبير ستبقى في إطار السحوبات على سعر الـ 15 ألف ليرة، مع العلم أن الانكباب على السحب من قبل المواطنين من شأنه أن يرفع الأسعار”.

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