بدء توافد النواب الى ساحة النجمة.. جلسة "تحماية" والورقة البيضاء الحاضر الأقوى!

بدأ النواب يتوافدون إلى ساحة النجمة للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. كما أن رئيس المجلس “نبيه بري” قد وصل لترؤس الجلسة التي كان قد دعا إليها بشكل مفاجئ.

في السياق، اكتفى النائب “ابراهيم كنعان”، قبيل دخوله مجلس النواب، بالقول: “اليوم تحماية”.

وبالنسبة للمرشحين المتداولة أسماؤهم، أعلن النائب “غياث يزبك” في حديث الى إذاعة “صوت كل لبنان”، ان “نواب تكتل الجمهورية القوية سيقترعون اليوم للنائب ميشال معوض، لكونه الاسم الذي يحظى بالعدد الأكبر من التأييد، على الرغم من ان قوى المعارضة لم تتفق جميعها عليه حتى الساعة”.

وقبيل الجلسة قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب “جورج عدوان” من مجلس النواب: “معركتنا هي لإيصال الرئيس السيادي وبعد اتصالات عدّة تبيّن أنّ ميشال معوّض سياديّ وإصلاحيّ ولديه العدد الأكبر من الأصوات”.

وأضاف: “لا نرشّح أيّ شخص لنحرقه والورقة البيضاء لدى الفريق الآخر علامة للتضعضع والإرباك”.

كذلك، أعلنت كتلة اللقاء الديموقراطي التصويت لمعوض في جلسة اليوم.

في حين، أعلن النائب عماد الحوت في تصريح أنه “سيحضر جلسة مجلس النواب اليوم للمشاركة في عملية الانتخابات الرئاسية”، مشيرًا إلى أن “الجماعة الإسلامية ستصوت اليوم بورقة بيضاء إفساحاً بالمجال لمزيد من دراسة الأسماء”.

من جهته، قال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب “آلان عون”: “لا يوجد لدينا أيّ خيار ناضج حاليًّا وسنصوّت بورقة بيضاء لأنّنا لا نريد أن نقوم بأيّ تصويت شكليّ ومن حقّ الرئيس برّي أن ينقل مسؤولية انتخاب الرئيس منه إلى الكتل النيابية”.

في السياق نفسه، أكّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب “محمد خواجه” ان كتلته لديها خيارات بحسب أجواء جلسة اليوم، قائلًا: “ويبنى على الشيء مقتضاه”، مضيفا: “أنا ضد ان يكون هناك أي تدخّل من أي دولة صديقة أو غير صديقة في لبنان”.

واعتبرت النابئة “بولا يعقوبيان” “أننا ذاهبون الى مسرحية وليس الى جلسة انتخابية وسنكون في الهيئة العامة، وحتى الآن لا تزال المفاوضات مستمرة”.

أما طوني فرنجيه فقال: “سأصوت بالورقة البيضاء”.

كما أشار النائب “الياس جرادي” إلى ان “الحاجة اليوم الى اطلاق مبادرات مصيرية ونحن بحاجة الى رئيس توافقي وسنتعاون مع أي رئيس يأتي ليعمل من أجل مصلحة البلد”.