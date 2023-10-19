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بداعي الحالة الطارئة.. اقتراح حكوميّ بتأجيل تسريح قائد الجيش!

منذ 44 دقيقة
قائد الجيش جوزاف عون

قائد الجيش جوزاف عون

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أفادت معلومات mtv أنّه طرحت في الجلسة الحكومية، فكرة تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون، وتعيين رئيس أركان بداعي الحالة الطارئة والعدوان والحفاظ على ديمومة المرفق العام العسكري.

إلّا أنّ الجواب كان أنّ الفكرة تحتاج إلى مزيد من الدرس لجهة القرار والآلية، على أن يستكمل النقاش في الجلسة المقبلة.

كان مجلس الوزراء قد عقد جلسة في السراي الحكومي، بعد ظهر اليوم، خصصت لدراسة الطوارئ في حال نشوب حرب، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وأكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، إثر انتهاء الجلسة، أنّ “مجلس الوزراء يحترم حرية التعبير من دون قيد، لا سيما إزاء الأحداث في غزة، وفي المقابل طلب من القوى الأمنية أخذ إجراءات للحفاظ على الأملاك العامة والخاصة”.

المكاري أضاف: “على المواطنين أن يطمئنوا إلى أنّ الحكومة تعمل على خطة طوارئ في حال حصول حرب”.

من جانبه، أعلن وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر منصة “إكس”، أنّ “مجلس الوزراء يوافق في جلسته اليوم على كامل مقترحات وخطة عمل وزارة الأشغال العامة والنقل، الخاصة بتأمين استمرارية أعمال صيانة وتشغيل وتحديث الأجهزة والمستلزمات العائدة للمطار ولمعالجة كافة الثغرات الموجودة حاليًا”.

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