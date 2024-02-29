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بداية مبشرة.. كم بلغ مجموع تحصيلات صندوق المعلّمين المتقاعدين؟

منذ 43 دقيقة
المدارس - تعبيرية

المدارس - تعبيرية

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توجّه منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر إلى مديري المدارس الخاصة غير المجانيّة في لبنان، في بيان قال فيه: “لقد بلغ مجموع ما حصّلته مبادرة اتحاد المؤسّسات التربويّة الخاصة مع النقابات الأخرى في المدارس الخاصة لتاريخه أكثر من ١٠٠ مليار ليرة لبنانيّة لصالح المعلّمين المتقاعدين. وهذا دليل على مدى التزام عدد كبير من المدارس الخاصة غير المجانيّة بكلمتها وجدّيتها وشعورها بالمسؤوليّة. ولا أخفي عنكم أن مصداقيّتنا على المحك! ولا نريد أن نسمح لأحد بالمتاجرة بها!”.

وطالب المدارس الخاصة غير المجانيّة بالإسراع في القيام بالواجب الأخلاقيّ تجاه المعلّمين المتقاعدين قبل نهاية الأسبوع المقبل.

كما طلب من إدارة صندوق التعويضات أن تنشر على موقعها الإلكترونيّ في نهاية الشهر الحاليّ جدولاً مفصّلاً بالأرقام المحصّلة وغير المحصّلة.

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