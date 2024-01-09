بدران عن التفرّغ في "اللبنانية": ملفٌ واحد متكامل بغضّ النظر عن الانتماءات

لم يفصح رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران عن عدد الأساتذة المرشحين للتفرّغ، مشيرًا إلى أنه “بالتأكيد أقل من 1800 وكل الأرقام المتداولة في الإعلام غير دقيقة”.

ونفى بدران، في حديث لـ”الأخبار”، أن يكون قد طلب أو اقترح أي تجزئة للملف (أي أن يصدر الملف في مرسوم واحد في مجلس الوزراء، على أن لا يفرغ الأساتذة المشمولون به جميعًا في سنة واحدة)، وقال إن ما سلمه لوزير التربية “ملفٌ واحد متكامل يتضمن جميع الأساتذة المستحقين للتفرغ بغضّ النظر عن انتماءاتهم السياسية والطائفية، ولم يستبعد أيًا من الكفاءات كما أشيع”.

وأكّد أن الملف لم يستثنِ أحدًا، بمن فيهم الأساتذة المتعاقدون الموظفون في ملاكات أخرى، مشددًا على أنه “ليس صحيحًا أنني طلبت تأخير تفرغ هؤلاء إلى دفعة أخرى”.

ورداً على أنّ الملف لا يحقق التوازن الطائفي، قال: “ليس من شأن الجامعة أن تعدّ ملفاً متوازناً طائفياً، وإذا أرادوه كذلك، فليفعل مجلس الوزراء ذلك”.