بدري ضاهر يتقدّم بدعوى رد المحقق العدلي

تبلّغ اليوم محامو تحالف متحدون كفريق مدّعٍ بالأصالة والوكالة في قضية انفجار مرفأ بيروت نسخة عن استحضار دعوى “ردّ القاضي” مقدمة من “المدير العام للجمارك” بدري ضاهر بوكالة المحامية ريما سليمان، صادرة عن محكمة التمييز – الغرفة الثالثة الناظرة بطلبات الردّ.

وفي معرض التطرق إلى دعاوى الردّ والنقل ومخاصمة الدولة التي تستخدم لغير الهدف المخصصة له بشكل عام، إذ لم تعد سوى أداة لتعطيل مسار العدالة والتعسّف في استعمال حق التقاضي للأسف، إن في دعوى المرفأ أم دعاوى المودعين بوجه المصارف أم غيرها، يهم التحالف أن يوكّد على موقفه المبدئي رفض التمادي الحاصل لهذا الاستخدام دون رادع مع ضرورة وضع حد قانوني سريع له، أو على الأقل البت بالدعاوى هذه ضمن مهلة محددة ومحدودة، سيّما بعدما أوصل تعطيل العدالة البلاد إلى انهيار غير مسبوق كما هي الحال الآن.