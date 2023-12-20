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بدر: يمكن أن نزفّ لأهل بيروت خبر "تخفيض الرسم البلدي"

منذ 51 دقيقة
نبيل بدر

نبيل بدر

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أعلن النائب نبيل بدر، أنّه ضمن إطار المتابعة لموضوع الزيادات المفروضة على رسوم البلدية في مدينة بيروت، واستتباعًا للقاءات التي أجراها مع المعنيين في هذا الملف، وآخرها مع وزير الداخلية بسام مولوي في حضور محافظ مدينة بيروت مروان عبود، حيث تمّ الاتفاق على إعادة النظر بهذه الرسوم المفروضة.

وأضاف بدر عبر منصة “إكس”: “وعليه، يمكن أن نزف لأهل وسكان مدينة بيروت خبر تخفيض الرسم البلدي، بخاصة على الأماكن السكنية منها، وذلك اعتبارًا من مطلع العام ٢٠٢٤. شاكرًا كل من ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة وعلى رأسهم وزير الداخلية، محافظ مدينة بيروت والنائبين عدنان طرابلسي وعماد الحوت”.

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