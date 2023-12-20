بدر: يمكن أن نزفّ لأهل بيروت خبر "تخفيض الرسم البلدي"

أعلن النائب نبيل بدر، أنّه ضمن إطار المتابعة لموضوع الزيادات المفروضة على رسوم البلدية في مدينة بيروت، واستتباعًا للقاءات التي أجراها مع المعنيين في هذا الملف، وآخرها مع وزير الداخلية بسام مولوي في حضور محافظ مدينة بيروت مروان عبود، حيث تمّ الاتفاق على إعادة النظر بهذه الرسوم المفروضة.

وأضاف بدر عبر منصة “إكس”: “وعليه، يمكن أن نزف لأهل وسكان مدينة بيروت خبر تخفيض الرسم البلدي، بخاصة على الأماكن السكنية منها، وذلك اعتبارًا من مطلع العام ٢٠٢٤. شاكرًا كل من ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة وعلى رأسهم وزير الداخلية، محافظ مدينة بيروت والنائبين عدنان طرابلسي وعماد الحوت”.

2/3حيث تمّ الاتفاق على اعادة النظر بهذه الرسوم المفروضة.

وعليه، يمكن أن نزف لأهل وسكان مدينة بيروت خبر تخفيض الرسم البلدي خاصة على الأماكن السكنية منها، وذلك اعتباراً من مطلع العام ٢٠٢٤. شاكراً كل من ساهم في الوصول الى هذه النتيجة وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية، — Nabil Badr (@Nabilbadr0ff) December 20, 2023