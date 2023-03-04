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بدي أعمل كزدورة.. انتحار شاب في منطقة الزرارية

منذ 7 ثواني
انتحار

انتحار

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في بلد الازمات والمصائب يشهد يومياً على العديد من حالات القتل والسرقة، كما وبشكل كبير ترتفع حوادث الانتحار وبشكل يومي، والأسباب باتت معروفة وهي الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي بات يقضّ مضاجع عامّة الناس وبالأخص الفقراء والمهمشين.

والجديد بعد حادثة ابن بلدة جرجوج، عثر اليوم السبت على جثة المواطن ح. م. في بلدة الزرارية ـ الزهراني وإلى جانبها بندقية صيد.

وأفيد بأنّ الشاب شوهد صباح اليوم وبيده بندقية الصيد ولمّا سأله أحد المارة “لوين رايح”، أجابه “بدي أعمل كزدورة”.

وعلم أنّ المدعو متزوج ويعاني من مشاكل مادية قديمة، حضرت الأدلّة الجنائية وفتحت تحقيقاً بالحادثة.

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