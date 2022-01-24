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“برباري” لصوت بيروت انترناشونال: وزير الاقتصاد تولى المفاوضات مع مصرف لبنان للإفراج عن اعتمادات “الطحين”

منذ 12 ساعة
مستودع لتخزين الطحين

مستودع لتخزين الطحين

أميمة شمس الدين
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عاد الحديث عن ازمة في الخبز تلوح في الافق بسبب عدم تسليم الطحين للافران.

مدير عام الحبوب والشمندر ​السكري​ في ​وزارة الاقتصاد​ جرجس برباري شرح لموقع صوت بيروت انترناشونال تفاصيل هذه الازمة واكد ان وزارة الاقتصاد عقدت الاسبوع الماضي اجتماعاً مع اصحاب المطاحن مشيراً ان هناك اكثر من ست بواخر لم يتم تحويل الاعتمادات لها من قبل مصرف لبنان وهذا يعني ان القمح موجود في هذه البواخر لكن بانتظار فتح الاعتمادات لهم.

واعرب برباري عن تخوف اصحاب المطاحن من طحن القمح وتسليمه الى الافران قبل فتح الاعتمادات لهم وعندها سيخسرون ملايين الدولارات
وقال برباري ان وزير الاقتصاد امين سلام تمنى على اصحاب المطاحن ان يستمروا بالتوزيع على ان يتولى هو المفاوضات مع مصرف لبنان للإفراج عن الاعتمادات تفادياً لاي ازمة في الخبز والطحين.

واشار برباري إلى ان اصحاب المطاحن يقومون بتوزيع الطحين على المطاحن ولكن ليس بالكمية المطلوبة تخوفاً من ان لا تحول لهم الاموال من مصرف لبنان.

اضاف نحن بانتظار سياسة معينة او توجيهات لمصرف لبنان من قبل المسؤولين لتحويل الاموال لاصحاب المطاحن متمنياً ان تحل المشكلة في اليومين القادمين.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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