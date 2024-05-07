برعاية بيرم.. جمعية "الشجرة الطيبة" تفتتح معرضاً: علينا أن نحوّل هذه الأزمة الى فرصة

أعلنت جمعية “الشجرة الطيبة” في بيانٍ لها، أنها “افتتحت معرض المونة والحرف، برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، دعماً للمنتجين المتدربين في “مركز حياة” للتدريب المهني والحرفي المعجل في العمروسية، حيث يتضمن 28 منتجا من المركز، في باحة مجمع الامام الرضا في بئر العبد، في حضور فعاليات من المنطقه ومشرف جمعية الشجرة الطيبة”.

وقال بيرم في كلمةٍ له: “إننا نفتتح هذا المعرض لنستثمر فيه شباباً مقاوماً منتجاً وصانع الحضارة، وعلينا أن نحوّل هذه الأزمة الى فرصة. وحتى الآن تم تخريج أكثر من 100 متدرّب ومتدرّبة من مركز حياة بالتعاون مع وزارة العمل”.

وفي نهاية الإفتتاح، جال بيرم والوفد المرافق على العارضين وعلى أقسام مركز التدريب المهني “حياة”.

ويستمرّ المعرض حتى 9 الحالي من الساعة 10 صباحا حتى 7 مساء.