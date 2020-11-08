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برقايل تدق ناقوس الخطر: 34 إصابة والبلدة في المرتبة الأولى في عكار

منذ ساعة واحدة
برقايل

برقايل

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دقت خلية الأزمة في بلدة برقايل، ناقوس الخطر، معلنة في تقريرها اليومي عن تطورات فيروس كورونا المستجد، أن برقايل أصبحت في المرتبة الأولى في عكار بعدد الإصابات المسجلة رسميا، حيث بلغ 34 حالة حتى الآن.

وناشدت المصابين الالتزام بالحجر اللازم للحد من تفشي الفيروس “الذي دخل الى المساكن الآمنة وصار قريبا من كبار السن والأطفال وجميعهم أمانة في أعناقنا”.

كما حذرت من “التقارب في البيوت للتدفئة نظرا لبرودة الطقس، ما يؤدي الى انتشار سريع للفيروس”.
وإذ اعتبرت ان “ارتفاع عدد الإصابات يدل على استخفافنا بالمرض وعلى تصرف لامسؤول من قبل بعض أهلنا في برقايل”، لفتت الى أن أعضاء الخلية “زاروا 10 مصابين وقدموا لمجموعة منهم مواد تعقيم وتنظيف ولمجموعة أخرى مواد تعقيم وكمامات، كما تم تعقيم بيوتهم”.

يشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت في تقريرها اليومي عن تسجيل 1139 اصابة جديدة بفيروس كوروان في لبنان ما رفع اجمالي الاصابات الى 94236.

كما تم تسجيل 10 حالات وفاة رفعت العدد الاجمالي الى 723.

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