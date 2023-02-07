برقيات تعزية من الاتحاد العمالي إلى رؤساء اتحادات عمال تركيا وسوريا

وجّه الاتحاد العمالي العام برقيات تعزية ومواساة بضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، الى كل من الرئيس العام لاتحاد عمال “HAK – IS” رئيس نقابة “HIZMET – IS” في تركيا محمود أرسلان، والرئيس العام لاتحاد عمال “Memur – Sen” في تركيا علي يالتشين، والأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال سوريا جمال القادري.

وجاء في نص البرقيات: “تتقدّم قيادة الإتحاد العمالي العام في لبنان بتعازيها الحارة من أسر ضحايا الكارثة التي أصابت الدولة التركية الكريمة جرّاء الزلزال المدمّر الذي ضربها وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين. كما تؤكّد القيادة استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروعة وتسأل المجتمعين العربي والدولي القيام بواجبهما أمام هذا المصاب الجلل”.