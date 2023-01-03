برقية جوابيّة من الرئيس العراقيّ إلى جنبلاط

تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط برقية جوابية من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، شكره فيها على تهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسة.

جاء في نص البرقية: “تلقيت بتقدير واعتزاز تهنئتكم الكريمة، لمناسبة انتخابنا رئيسا لجمهورية العراق، وإذ أتقدم لسعادتكم بوافر الشكر والامتنان لمشاعركم الكريمة، سائلا المولى القدير أن يمنحكم دوام الصحة والنجاح، وعلى الشعب اللبناني العزيز بوافر الخير والتقدم والرفاه. أغتنم هذه المناسبة لأجدد حرص العراق الدائم على توطيد أواصر الأخوة بين شعبينا وبلدينا الشقيقين في مختلف المجالات”.