الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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برقية من جنبلاط إلى أردوغان: تركيا ستنهض من جديد أقوى وموحدة

منذ 40 دقيقة
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط

رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط

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أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معزيًا بضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.

وجاء في نص البرقية: “ببالغ الأسى أتقدم منكم بخالص التعازي والمواساة لفقدان المئات من الأرواح الأبرياء نتيجة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.

ليست المرة الأولى التي تشهد فيها تركيا مثل هذه المأساة وتواجهها بشجاعة وتضامن، وتتعامل بحزم مع التحديات الهائلة التي فرضتها أزمة اللاجئين غير المسبوقة.

في ظل الظروف الأليمة التي أعقبت الزلزال، أنا متأكد من أنها ستواصل جهودها الإنسانية لإغاثة الشعب السوري في شمال سوريا أيضًا.

وبينما أعبّر عن تعاطفي مع أسر الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين، أطمئن إلى أن تركيا ستنهض من جديد أقوى وموحدة”.

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