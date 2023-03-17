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برقية من وزير الاعلام الكويتي الى المكاري.. ماذا جاء فيها؟

منذ 22 ثانية
وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري

وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري

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تلقى وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري برقية من نظيره الكويتي عبد الرحمن المطيري، شكره فيها على “زيارته الكريمة لبلده الثاني الكويت، ما كان له الأثر الطيب في نفوسنا والتي أسعدتنا كثيرا وأضافت الكثير من الخبرة والنجاح والتعاون، الأمر الذي ساهم من دون شك في إثراء وتعزيز العمل المشترك، ويملؤني التطلع إلى المزيد من التواصل ومد كافة جسور التعاون بين بلدينا الشقيقين”.

وأضاف: “آملين أن نسعد بلقاء معاليكم مرة أخرى في بلدكم الثاني الكويت، وان يمدكم الله بموفور الصحة والعافية انه سميع مجيب، داعين المولى جل في علاه أن يعيننا جميعاً على حمل الامانة ومواصلة مسيرة العمل والعطاء، وأن تكلل جهودنا جميعاً لما فيه خير ورفعة ونماء أوطاننا الغالية وشعوبنا الأوفياء في ظل قيادتنا الحكيمة حفظهم الله ورعاهم”.

كما هنّأه بمناسبة “قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم والاسرة الكريمة بالصحة والعافية، والامة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات”.

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