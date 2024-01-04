برقٌ ورعد ورياح ناشطة.. هل يستقرّ الطقس نهاية الأسبوع؟

يسيطر طقس متقلب وممطر أحيانًا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم السبت حيث يتحول تدريجًا إلى مستقر.

وقد توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدًا، غائمًا إجمالًا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانًا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل لى 55 كلم/س شمالًا، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2100 متر، مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و17 درجة، وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

وفي تفاصيل طقس نهاية الأسبوع:

السبت: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا بسحب مرتفعة من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل.

الأحد: غائم جزئيًا إلى غائم بسحب مرتفعة، من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل.

– الحرارة على الساحل من 15 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 7 إلى 16 درجة، في الداخل من 6 إلى 17 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كم/س، تنشط أحيانًا فتقارب الـ 55 كم/س شمال البلاد.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,43.

– ساعة غروب الشمس: 16,43.