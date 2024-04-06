بركان حزب الله يستهدف جنوداً إسرائيليين قرب شلومي

قال حزب الله إنه قصف بصواريخ بركان موقع جل العلام وجنودا إسرائيليين بين الموقع ومستعمرة شلومي، معلنا تحقيق إصابات مباشرة.

فيما طلبت السلطات الإسرائيلية من المستوطنين في شلومي بالجليل الغربي البقاء في المنازل بسبب الاشتباه بحادث أمني.

وكان حزب الله قد أعلن أنه استهدف فجر اليوم تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع راميا بقذائف المدفعية.

وأعلن حزب الله اليوم السبت مقتل اثنين من عناصره في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 269 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من ناحية أخرى أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” في النبطية، بأن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ عدوانا، وشنّ غارة على محيط قلعة ارنون الشقيف بصاروخين أحدث انفجارهما دوياً كبيراً تردد صداه في أرجاء النبطية.

وأفيد بأن الغارة استهدفت منزلا، وتحركت فرق الاسعاف باتجاه المنطقة المستهدفة.

وكانت المقاتلات والمسيرات الإسرائيلية نفذت أمس الجمعة أكثر من 10 غارات على بلدات حدودية عدة، بينها غارات على مرجعيون وعيتا الشعب وميس الجبل.

وبينما هاجم حزب الله أمس 7 مواقع إسرائيلية مقابل الحدود الجنوبية للبنان، نعى 5 من عناصره قتلوا في غارات إسرائيلية، كما نعت حركة أمل 3 من منتسبيها قضوا في هذه الغارات.