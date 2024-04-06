السبت 27 رمضان 1445 ﻫ - 6 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بركان حزب الله يستهدف جنوداً إسرائيليين قرب شلومي

منذ 18 دقيقة
مواقع إسرائيلية قرب الحدود مع جنوب لبنان

مواقع إسرائيلية قرب الحدود مع جنوب لبنان

A A A
طباعة المقال

قال حزب الله إنه قصف بصواريخ بركان موقع جل العلام وجنودا إسرائيليين بين الموقع ومستعمرة شلومي، معلنا تحقيق إصابات مباشرة.

فيما طلبت السلطات الإسرائيلية من المستوطنين في شلومي بالجليل الغربي البقاء في المنازل بسبب الاشتباه بحادث أمني.

وكان حزب الله قد أعلن  أنه استهدف فجر اليوم تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع راميا بقذائف المدفعية.

وأعلن حزب الله اليوم السبت مقتل اثنين من عناصره في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 269 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من ناحية أخرى أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” في النبطية، بأن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ عدوانا، وشنّ غارة على محيط قلعة ارنون الشقيف بصاروخين أحدث انفجارهما دوياً كبيراً تردد صداه في أرجاء النبطية.

وأفيد بأن الغارة استهدفت منزلا، وتحركت فرق الاسعاف باتجاه المنطقة المستهدفة.

وكانت المقاتلات والمسيرات الإسرائيلية نفذت أمس الجمعة أكثر من 10 غارات على بلدات حدودية عدة، بينها غارات على مرجعيون وعيتا الشعب وميس الجبل.

وبينما هاجم حزب الله أمس 7 مواقع إسرائيلية مقابل الحدود الجنوبية للبنان، نعى 5 من عناصره قتلوا في غارات إسرائيلية، كما نعت حركة أمل 3 من منتسبيها قضوا في هذه الغارات.

    المزيد من أخبار لبنان

    اعتداء على الطاقم الطبي في مستشفى دار الشفاء وتحطيم قسم الطوارئ.. اليكم ما حصل!
    شمعون: نرفض التوجه نحو تمديدٍ ثالث للمجالس البلدية
    الصادق: حزب الله يعرف أن المرحلة تتغير ويجب الذهاب الى مكان يفتش فيه عن وجود سياسي

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    باسيل يصعّد من حدة انتقاداته لنصر الله.. من كان يقصد بـ "الواهم"!؟
    مطعم ماكدونالدز
    بعد الخسائر الكبيرة.. ماكدونالدز في إسرائيل تحسم قرارها!
    وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
    جريمة من العيار الثقيل بحق الأطفال الرضع في لبنان.. ماذا كشف الوزير سلام؟