بركان حزب الله يطال "جل العلام".. والجيش الإسرائيلي يقصف بالقنابل الفوسفورية

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي “بالقذائف الفوسفورية” قرية الوزاني قضاء مرجعيون بجنوب لبنان كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف حي المسلخ بمحافظة النبطية وفقاً لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

في السياق، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن “الوضع في لبنان يستدعي قلقا حقيقيا في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة هناك”.

واعتبر شكري بمؤتمر صحافي خلال أعمال المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والمغرب في الرياض، إن الحرب في غزة تلقي بظلالها القاتمة على أمن المنطقة، وحذر من أن الاضطرابات الإقليمية تتوسع بشكل مستمر، لافتاً إلى أنه لا حل للصراع القائم إلا بإقامة دولة فلسطينية.

من ناحية أخرى، قال حزب الله إنه استهدف -اليوم الأحد- موقع جل العلام العسكري الإسرائيلي بصاروخ بركان، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة، في حين واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها جنوب لبنان.

كما أعلن حزب الله أنه استهدف منظومتي مراقبة إسرائيليتين في موقعي المنارة والمطلة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في الموقعين.