الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
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برنامج أمان: نعمل لإنجاز تحويل المساعدات في وقتها ودون أي تأخير

منذ 3 دقائق
الوزير هكتور حجار

الوزير هكتور حجار

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أكدت اللجنة التسييرية لبرنامج أمان برئاسة وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجّار، أن الفريق التقني يعمل من أجل إنجاز تحويل المساعدات للمستفيدين في وقتها، دون أي تأخير، أي الأسبوع المقبل (آخر شهر آب الجاري)، علماً أن الحوالات ستطال المستفيدين القدامى من برنامج أمان بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الأسر التي ستحصل على المساعدة للمرّة الأولى هذا الشهر.

وشددت اللجنة، بعد إجتماعها التقني الأسبوعي في السرايا الحكومية، على أن العمل جارٍ على حلّ مشكلة الأسر التي تمّ تعليق إستفادتها بعد ما كانت قد قبضت مساعدات عن شهرين أو ثلاثة، وسيتمّ الإنتهاء من العمل على هذه المشكلة منتصف شهر أيلول المقبل، لافتة الى أن مشكلة الأسماء التي وردت بشكلٍ خاطىء في الرسالة النصيّة، قد صُحّح العدد الأكبر منها والعمل مستمر لتصحيح القسم المتبقّي.

وأعلنت أن بالنسبة للأسماء التي تعاني من تقييد لعمليّة إجراء سحوبات ولا يُسمح لها بإستلام حوالاتها، سنستمر بالتواصل مع شركات تحويل الأموال المعنيّة بالموضوع لمحاولة إيجاد مخرج قانوني لهذه المشكلة.

وطلبت اللجنة التسييرية لبرنامج أمان في الختام الإتصال بالخطّ الساخن المجاني 1747 بين الإثنين والجمعة بين الساعة الثمنة والخامسة عصرا للإستفسارات والشكاوى المتعلّقة ببرنامج أمان.

وحضر اجتماع اللجنة ممثّلون عن وحدة الإدارة المركزية للبرنامج في رئاسة مجلس الوزراء، التفتيش المركزي، البنك الدولي، برنامج الغذاء العالمي الـ WFP والشركة المبرمجة Siren المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج.

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