برنامج لمساعدة الجيش بين سليم ووفد أوروبي

استقبل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم ، رئيس قسم المساعدات في دائرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي جاك ديمان، في حضور سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف.

وأطلع الوفد الاوروبي وزير الدفاع على البرنامج الذي يتولى ديمان ادارته بهدف مساعدة الجيش اللبناني.

وجرى عرض حاجات المؤسسة العسكرية وسبل تقديم المزيد من المساعدات لا سيما في مجالات الطبابة والهندسة والآليات.

من جهته، شكر الوزير سليم الاتحاد الاوروبي على وقوفه الدائم الى جانب لبنان والجيش، منوها “بأهمية البرنامج الاوروبي الذي من شأنه ان يزيد من قدرات الجيش لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”، ، وفق بيان عن مكتبه الاعلامي