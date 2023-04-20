برنامج مكافآت من أجل العدالة يسخر من أحد ممولي حزب الله: "استمتع بتغريداتنا"!

توجه برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، بالقول إلى “ناظم أحمد” المتهم بتمويل حزب الله، “نعلم أنك تتابعنا على تويتر، نتأمل أنك تستمتع بتغريداتنا”، مرفقاً “SCREEN SHOT” لإحدى تغريدات “ناظم أحمد”.

وأعاد البرنامج الأمريكي التذكير بالمكافأة المعروضة والتي تبلغ قيمتها 10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن “ناظم احمد” ودعمه المالي لحزب الله.

مرحبًا يا @nazem001، عمنشوف إنك بتابعنا على تويتر. نتأمل أنك تستمتع بتغريداتنا. بس للتذكير بأنو ما زلنا نقدم مكافأة لحد 10 ملايين دولار لمعلومات عن دعمك المالي لحزب الله.#سلم_نفسكhttps://t.co/RBh6RP1Iww pic.twitter.com/swjDVaDjTL — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) April 20, 2023

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام عقوبات على شبكة لتبييض الأموال والالتفاف على العقوبات ساعدت رجل الأعمال اللبناني وجامع التحف الفنّية ناظم أحمد الذي تعتبره الولايات المتّحدة مموّلاً لحزب الله.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية أنّ أحمد الخاضع لعقوباتها منذ العام 2019 والذي يوصف بأنّه تاجر ألماس “ضالع في تجارة (ألماس الدماء)”، في إشارة إلى الألماس الذي ينتج في مناطق تشهد اضطرابات ويستخدم لتمويل حروب أو نزاعات مسلّحة.

وأشارت الخزانة الأميركية إلى أنّها تشتبه هذه المرة بضلوع أكثر من خمسين جهة، بين أفراد وشركات، في مساعدة أحمد على الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وأوضحت الوزارة أنّها فرضت على هذه الجهات عقوبات تشمل خصوصاً تجميد أصولها في الولايات المتّحدة ومنع أيّ شركة أميركية أو مواطن أميركي من التعامل معها تحت طائلة الخضوع بدورهم للعقوبات.

والشبكة تشمل لبنان وعشرات الدول لا سيّما في القارة الإفريقية ومن بينها جنوب إفريقيا وساحل العاج، فضلاً عن الإمارات وبلجيكا والمملكة المتحدة.

والشبكة التي تم كشفها ترمي إلى تأمين التمويل لحزب الله عبر شراء أحجار كريمة وتحف فنّية ومنتجات فاخرة، بما يتيح تبييض أموال كانت خاضعة لعقوبات.