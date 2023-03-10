بريطانيا: لبنان ذو المؤسسات القوية أفضل طريقة للتعامل مع نفوذ "حزب الله"

وجّه النائب في حزب العمال فابيان هاميلتون بتاريخ 2/3/2023، سؤالًت إلى وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية جيمس كليفرلي إذا كان قد أجرى محادثات مع نظيره الإيراني، حول تمويل إيران لحزب الله.

وبتاريخ 7/3/2023، أجاب النائب المحافظ ديفيد روتلي، وبصفته وزيرًا لشؤون الأميركيتين في الخارجية البريطانية، أنّ الحكومة البريطانية تدين الدعم المالي الإيراني للجماعات المسلحة والمحظورة، بما في ذلك حزب الله الذي يهدد أمن المنطقة ويسبّب بتصعيد التوتر وينعكس أيضًا على المجتمع الدولي.

كما أضاف أن خلال العام 2019، أوضحت المملكة المتحدة موقفها من خلال حظر “حزب الله” بالكامل وتجميد أصوله بسبب نشاطه الإرهابي.

بالتالي، يدعم حظر الأمم المتحدة لانتشار الأسلحة الإيرانية إلى جهات فاعلة غير حكومية، بما في ذلك إلى حزب الله (قرار مجلس الأمن 1701). كما يبقى التقييم أنّ لبنان ذو السيادة والمؤسسات القوية هو أفضل طريقة للتعامل مع نفوذ حزب الله في لبنان.

وعلق مصدر حكومي لبناني على جواب الحكومة البريطانية على السؤال النيابي، بأنّ الخلاصة التي انتهى إليها جواب الحكومة البريطانيّة هي المقاربة الصحيحة لناحية وجوب دعم المؤسسات الرسمية وتوطيد دعائم السيادة اللبنانية باعتبارها الوسيلة الفضلى لإعلاء شأن الدولة اللبنانية.