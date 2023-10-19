بريطانيا وكندا لرعاياهما: لا تسافروا إلى لبنان

بعد ساعات من رفع الخارجية الأميركية درجة تحذير السفر إلى لبنان لأعلى مستوى، فيما دعت سفارة الرياض لدى بيروت رعاياها إلى مغادرة البلاد “بشكل فوري”، نصحت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها بعدم السفر إلى لبنان فيما حضّت المواطنين البريطانيين الموجودين حاليا هناك على المغادرة فورا.

وقالت الخارجية في بيان نشرته على منصة “إكس”: “تحديث السفر إلى لبنان: النصيحة الآن بعدم السفر إلى لبنان”. وأضافت: “إذا كانوا موجودين بالفعل في لبنان، فإننا نشجع المواطنين البريطانيين على المغادرة الآن، بينما تظل الخيارات التجارية متاحة”.

كما نصحت وزارة الخارجية الكندية رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان بسبب ما وصفته بـ”تدهور الوضع الأمني”.

وفي بيان نشر على موقعها الرسمي قالت الخارجية: “تجنب السفر إلى لبنان بسبب تدهور الوضع الأمني والاضطرابات المدنية وزيادة خطر الهجمات الإرهابية والصراع المسلح المستمر مع إسرائيل”.

وأضافت: “من الممكن أن يتدهور الوضع الأمني أكثر من دون سابق إنذار. وفي حالة اشتداد النزاع المسلح، قد تتأثر الوسائل التجارية لمغادرة البلاد. قد تكون قدرة الحكومة الكندية على تقديم الخدمات القنصلية أثناء النزاع النشط، بما في ذلك إجلاء المواطنين، محدودة”.

وتابعت: “إذا كنت هناك، يجب أن تفكر في المغادرة بالوسائل التجارية إذا كان بإمكانك القيام بذلك بأمان”.