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بري أبرق إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي ونظيره السوري مهنئًا

منذ 4 دقائق
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس مجلس الأمة الكويتي السيد أحمد عبد العزيز السعدون، مهنئا بانتخابه رئيسا لمجلس الأمة.

وجاء في نص البرقية: “يطيب لي بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي، أن أتقدم من سيادتكم بخالص التهنئة على الثقة الكبيرة التي منحكم إياها السادة أعضاء مجلس الأمة بإختيارهم لكم وبالتزكية رئيسا لمجلس الأمة.

إنني، اذ اسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد في مهامكم وللكويت إميرا وحكومة وشعبا دوام التقدم والإزدهار، نتطلع من خلالكم إلى العمل من أجل تعزيز صيغ التعاون بين مجلسينا في مختلف المستويات وفي كافة المنتديات البرلمانية لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين ومصلحة أمتنا في منعتها ووحدتها وإستقرارها”.

كما أبرق الرئيس بري الى رئيس مجلس الشعب السوري، مهنئا بإعادة انتخابه لولاية جديدة.

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