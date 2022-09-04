الأحد 8 صفر 1444 ﻫ - 4 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بري اتخذ قراره فيما يخص تشكيل الحكومة.. هذا هو الاجتماع الأسوأ!!

منذ 3 دقائق
نبيه بري

نبيه بري

الشرق الأوسط
A A A
طباعة المقال

كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ “تراجع الاهتمام بتشكيل الحكومة لم يأتِ من فراغ”، لافتًا إلى أنّ “الاجتماع الأخير بين الرئيسين عون وميقاتي كان من أسوأ الاجتماعات وأعاد النقاش حول تأليف الحكومة إلى المربع الأول وهذا ما لم نكن نتمناه”.

ولفت في حديثٍ لـ”الشرق الأوسط” إلى أنّ، “الأجواء التي سادت لقاء عون – ميقاتي لم تكن مشجعة على الإطلاق، وهذا ما دفعني لاتخاذ قراري بعدم التدخل بتشكيل الحكومة تاركاً المهمة على عاتق الرئيسين من دون أن يعني أن (بموقفي بعدم التدخل) أُقفل الباب أمام تأليفها”.

وأكد برّي أنه كان ولا يزال مع “تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد لقطع الطريق على إقحام البلد في اشتباك دستوري ليس في محله، لكني اتّخذت قراري بعدم التدخل بعد أن اصطدمت مشاورات تأليفها في اللقاء الأخير للرئيسين بحائط مسدود”.

وجدّد رفضه “توسيع الحكومة بضمّ 6 وزراء دولة لأنه ليس في وارد استحضار ما أصاب حكومة الرئيس تمام سلام بعد انتهاء الولاية الرئاسية للرئيس ميشال سليمان من معاناة حيث أخذ كل وزير يتصرف على أنه رئيس للجمهورية”.

وختم برّي، “بالتالي لا أحبذ توسيعها كما هو مطروح، وكنت أبلغت موقفي إلى ميقاتي، مع أنني لن أتوانى عن دعمه في مهمته لتسهيل ولادة الحكومة وإخراجها من التأزم المفتعل”.

    المزيد من أخبار لبنان

    هيئة إدارة السير والآليات والمركبات
    يوم واحد فقط لتسجيل السيارات والآليات!
    العميد ريمون خطار
    العميد خطار تابع تطورات الوضع الصحي للمتطوع حسين الملحم
    الجيش اللبناني
    توتر في طرابلس.. الجيش يوقف المتسبب بوفاة زوجة الناشط خالد الدّيك

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاطئ في أنطاليا
    سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
    المغني الراحل جورج الراسي
    الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟
    أفراد من جماعة فرسان مالطا
    بعد مناقشات ساخنة.. البابا يحل قيادة جماعة فرسان مالطا