بري استقبل دياب.. حسن خليل: اصبحنا على عتبة تأليف حكومة اختصاصيين من 18 وزيرا

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة حسان دياب، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل.

وتخلل اللقاء الذي استمر لاكثر من ساعتين، غداء جرى فيه عرض للاوضاع العامة والمراحل التي قطعها دياب للوصول الى التشكيلة الحكومية.

بعد اللقاء، قال خليل: “اللقاء بين الرئيس بري والرئيس المكلف كان ايجابيا بشكل كبير وهو استكمال للتواصل المستمر، وقد أمن المناخات للاتفاق على تشكيل حكومة من الاختصاصيين، تمثل اوسع الشرائح الممكنة. واعتقد اننا اليوم حققنا تقدما الى حد كبير جدا، بما يمكننا القول اننا اصبحنا على عتبة تأليف حكومة جديدة”.

وختم: “المهم انها حكومة من الاختصاصيين من 18 وزيرا كما طرح الرئيس المكلف اعتمد فيها معايير موحدة، المهم اننا على العتبة باتجاه التأليف بأسرع وقت ممكن”.