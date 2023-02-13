بري استقبل سفراء دول الاجتماع الخماسي في باريس

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفراء الدول التي شاركت في الاجتماع الخماسي الذي عقد في العاصمة الفرنسية، وضم سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا، السفيرة الفرنسية آن غريو، سفير جمهورية مصر العربية الدكتور ياسر علوي ، السفير القطري إبراهيم عبد العزيز السهلاوي ونائب سفير المملكة العربية السعودية في لبنان فارس العامودي.

وكان بري استقبل وفدا من لقاء “الهوية والسيادة” برئاسة الوزير السابق يوسف سلامة الذي سلم رئيس المجلس “رؤية اللقاء” حول لبنان بعنوان “رؤية جديدة للبنان الغد دولة مدنية لا مركزية حيادية” .

هيئة مكتب المجلس

وبعد الظهر، ترأس بري إجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب حضره أمينا السر آلان عون وهادي ابو الحسن، والنواب: هاغوب بقرادونيان، عبد الكريم كبارة وميشال موسى والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر الذي تلا بيانا بعد الاجتماع جاء فيه : عقدت هيئة المكتب جلستها وقررت استكمال نقاشاتها في جلسة مقبلة نهار الاثنين المقبل الواقع في 20-2-2023 الساعة الثانية من بعد الظهر.