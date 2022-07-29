بري استقبل وزراء القمة الرباعية والمدير الجديد لمجموعة البنك الدولي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير الجديد لمجموعة البنك الدولي في قسم المشرق الذي يضم ايران والعراق والأردن وسوريا ولبنان في الشرق الأوسط إضافة إلى منطقة شمال أفريقيا جان كريستوف كاريه والمدير الاقليمي السابق ساروج كومارجاه والمسؤولة عن العمليات في مكتب البنك الدولي السيدة منى كوزي، وذلك في زيارة برتوكولية لمناسبة تولي كاريه مهامه الجديدة خلفا لكومار جاه.

كما استقبل بري وزراء القمة الرباعية لوزراء الزراعة: عباس الحاج حسن(لبنان)، محمد حسن قطنا(سوريا) ، خالد الحنيفات (الاردن) ومحمد كريم الخفاجي ( العراق) في حضور سفراء سوريا والاردن والعراق علي عبد الكريم علي، وليد الحديد وحيدر شياع البراك، وتم في خلاله عرض لنتائج المؤتمر الوزاري الزراعي الذي عقد في بيروت.

وبعد اللقاء، تحدث الوزير الحاج حسن، وقال: “تشرفنا بلقاء دولة رئيس مجلس النواب برفقة وزراء الزراعة العرب في سوريا والاردن والعراق وضعنا في هذا اللقاء دولة الرئيس في اجواء نقاشات ونتائج اللقاء الرباعي لوزراء الزراعة في لبنان وسوريا والعراق والاردن الذي عقد في بيروت والتي ستعلن في مؤتمر صحافي عصر اليوم”.

وأضاف: “وضعنا دولة الرئيس في أجواء ما توصلنا اليه وهو ايجابي جدا ويبنى عليه كي يصار الى توحيد العمل والجهد سواء لجهة التنسيق او الرسوم الجمركية وبالتالي كلها افكار سوف تستكمل فنيا خلال شهر ونصف من الان على ان يعقد اجتماع ثان. الامور مفتوحة نتمنى ان يصبح “اللقاء الرباعي” سداسيا وان يشمل كل العرب. في النتيجة من خلال هذا اللقاء وجهت رسالة، ان بيروت هي حاضنة لكل العرب وان تكون الايام القادمة كلها علاقات ودية بين كل العرب ربما نبدأ بالزراعة. ويمكن لنا ان نحقق بالعمل الزراعي ما لا يمكن تحقيقه حتى الان”.