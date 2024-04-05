بري: التأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوق المودعين كاملة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محي الدين بحضور المستشارة في مكتب المدير التنفيذي في صندوق النقد مايا الشويري، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وتركز البحث على مسار الإتفاق بين لبنان وصندوق النقد.

ونفى محي الدين كل ما يشاع عن إبطال للإتفاق الأولي بين لبنان وصندوق النقد، بل أكد ثباته وإستمراريته وتطويره تماشياً مع الضرورات اللبنانية، كما تطرق البحث الى موضوع الودائع حيث أعاد الرئيس بري التأكيد بإسمه وبإسم المجلس النيابي على ضرورة الحفاظ على حقوق المودعين كاملة لما في ذلك من أهمية لإستعادة الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي وثقة اللبنانيين مقيمين ومغتربين بوطنهم لبنان.

كما تناول البحث موضوع النازحين السوريين وأزمة تمويل منظمة غوث اللاجئين (الأونروا) وحجم الأعباء والخسائر التي يتكبدها لبنان بشكل عام والوضعين المالي والإقتصادي بشكل خاص جراء ذلك.

وبعد الظهر استقبل الرئيس بري نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.