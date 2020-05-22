بري: حلحلة في مسألة الخلاف على تحديد الأرقام بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان

رئيس مجلس النواب نبيه بري
رئيس مجلس النواب نبيه بري

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الجمعة انّ هناك حلحلة في مسألة الخلاف على تحديد الأرقام بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأوضح في حديث للجمهورية انه اتفق مع سلامة على ضرورة ان يتم توحيد كلمة لبنان، وان يذهب الحاكم إلى وزارة المال ليشارك في الاجتماعات التي تعقد عبر اونلاين مع خبراء صندوق النقد الدولي حتى يظهر لبنان موحداً ومتماسكاً في المفاوضات.

وكشف بري انه طلب من لجنة المال والموازنة جمع وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان والمصارف، “على الّا يخرجوا إلّا وهم متفقون”، منبّهاً الى انّ “التفسخ في الموقف يُسيء الى صورة لبنان ويضعف موقعه التفاوضي في مرحلة مصيرية لا تتحمل اي خلل من هذا النوع”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال الجمهورية
شاهد أيضاً

الهيئة الاتهامية في بيروت وافقت عل تخلية سبيل مازن حمدان ووسام سويدان

بري: آن الأوان لوقف المضاربات السياسية وحفلات القاء التهم وتحميل المسؤوليات

سلسلة من التدابير والاجراءات الوقائية لبلدية بليدا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز تعتذر عن اقامة صلاة الجماعة بالفطر بسبب…