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بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الثلاثاء المقبل لدراسة رد قانون الإنتخاب

22 - أكتوبر - 2021
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ إلى جلسة للجان المشتركة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 26 تشرين الأول 2021، وذلك لدرس رد ​قانون الإنتخاب​.

وكان قد أعلن مكتب رئيس الجمهورية، أن الرئيس ميشال عون “أعاد القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الى البرلمان لإعادة النظر فيه”، وأوضح الرئيس عون أن “التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب تجاوزت مجرد التوصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة، تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة، إجراء الانتخابات في آذار المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم، و التعديلات تحرم 10685 مواطنا ًومواطنة من جميع الطوائف حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً في حلول شهر آذار 2022”.

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